Immer wieder hat die hübsche Lifestyle-Vloggerin ihren Ex-Freund für sogenannte Prank-Videos benutzt und ihn damit online zum Gespött gemacht. Wollte Paul den Spieß umdrehen und sich an Susanna mit einem "Prank" rächen? Doch auch der E-Sportler Julian "JB7" Bartels hatte eine kurze Liaison mit Susanna Tanner, welche in einem heftigen Online-Krieg endete. Oder hat doch Antje Baumann etwas mit dem Mord zu tun? Die Kosmetikerin geht seit einiger Zeit wegen Rufschädigung gerichtlich gegen "Suzi-Q" vor.



Brisant wird es, als herauskommt, dass Antje Baumann jetzt mit Paul Falke liiert ist. In dem ganzen Beziehungswirrwarr liefert schließlich Bille einen entscheidenden Hinweis.