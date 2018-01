Vor allem Bastians Mutter Erna war von dieser Idee nicht begeistert. Ihr Sohn ist die einzige Stütze der kranken Frau. Als sich aber herausstellt, dass Helge Scherbaum eine gänzlich andere Vorstellung von der Vermarktung des Grills hatte, gerät er erneut in den Fokus der Ermittlungen. Zudem werden seine Fingerabdrücke auf Bastians Laptop sichergestellt, auf dem recherchiert wurde, wie man jemanden mit Strom töten kann. Es sieht nicht gut aus für den Grillmarktbesitzer. Oder war es doch Bastian, der die Trennung nicht verkraftet hat?



Aber auch die aggressive Tierschützerin Hanna Kraven bleibt im Kreis der Verdächtigen. Sie war am Tag der Präsentation des Grills vor Ort und hat Bea als Mörderin beschimpft. Arnaud kann außerdem Textilfasern ihrer Kleidung an den Einbruchspuren am Grillmarkt sicherstellen. Verlor sich die Tierschützerin in ihrem Wahn?



Weitere Recherchen ergeben, dass Erna aus krankhafter Mutterliebe die Ex-Frau Bastians vergrault hatte. Ist sie diesmal noch weiter gegangen, nachdem sie zwei Flugtickets in die USA gefunden hatte?