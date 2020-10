Ein Drohbrief, den die Kommissare zwischen den privaten Sachen in der Wohnung des Opfers finden, führt zu Sigrid Gruschka. Mick hatte deren Sohn Helge, einen Polizisten, bei seinem letzten Raubüberfall angefahren. Helge liegt seither im Wachkoma. Sigrid räumt ein, Mick gehasst zu haben.



Dann gerät Marie Färbers ehemaliges Topmodel Maurice Grange in den Fokus der Ermittler. Er war von der Modeschöpferin gegen Mick ausgetauscht worden. Micks Tod bringt ihm seinen geliebten alten Job zurück. Und welche Rolle spielt die Schneiderin Anna Raab, die für Marie Färber arbeitet? Sie scheint ein Bindeglied zwischen all den Verdächtigen zu sein. Und schließlich machen die Ermittler einen schaurigen Fund.