Was ist in der vergangenen Nacht passiert? Die junge Frau taucht unter und Schrotti muss sich vor den Kommissaren erklären. Er behauptet, Sam hätte bei ihm übernachtet. Gibt er seiner Wahl-Tochter ein falsches Alibi? Interessant ist, dass auch Schrotti in der Nacht vor Tomkes Haus gesehen wurde - von Cherry Weinland, der Lebensgefährtin des Opfers, die die Nacht bei ihrer Mutter verbracht hatte.



Was wollte Schrotti bei Hardy Tomke? Die Ermittlungen ergeben, dass der Musikmanager in der Branche als äußerst zwielichtig galt. So gerät ein weiterer Verdächtiger ins Visier der Kripo: Der Stuttgarter Rapper Piet Jäger alias BIG.H stand kurz vor einem lukrativen Werbedeal und wollte Tomke, der seine Klienten offenbar in Knebelverträgen gehalten hatte, nicht daran beteiligen.



Auch Kalle Weber, der Kneipenbesitzer des "Nests", verstrickt sich in Widersprüche. Welche Rolle spielt er in der ganzen Geschichte? Vor den Stuttgarter Kommissaren liegt ein emotionaler Fall, der vor allem die Freundschaft zwischen Kriminalkommissar Jo Stoll und Schrotti auf eine harte Probe stellt.