Dann rückt ein Angestellter des Bowlingcenters in den Fokus der Ermittlungen: Leon Reitsam hat aus unerfindlichen Gründen Heckers Wagen mit einer Bowlingkugel demoliert und gibt den Ermittlern auch sonst Rätsel auf. Doch wieso sollte er Irmi töten? Die Ermittler sind ratlos.



Oder hat doch der eher unauffällige Wolfgang Matuschek, Mitglied in Irmis Mannschaft, etwas mit dem Mord zu tun? Matuscheks Frau hat sich bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt, bei dem Irmi am Steuer saß. Macht er Irmi nun dafür verantwortlich und wollte sich rächen?