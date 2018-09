Tödliche Sicherheit

Volkers Tochter Christine Stach hingegen verstand sich gut mit ihrer Tante. Die begabte Computerspezialistin leitet die IT-Abteilung von Dressler Security.



Jutta Hoffmeister, die Prokuristin der Sicherheitsfirma, gerät unter Druck, als das Tatfahrzeug gefunden wird: Es handelt sich um ihren Wagen, den sie zwei Tage zuvor als gestohlen gemeldet hatte. Sie glaubt, dass ihr jemand den Mord in die Schuhe schieben will, und verdächtigt den Ehemann des Opfers, Harry Dressler, mit dem sie eine Affäre hatte. Der ist als einfacher Wachmann in der Firma seiner resoluten Frau angestellt und wurde von ihr an der kurzen Leine gehalten. Nun wird er ihr gesamtes Vermögen erben. Harry beschuldigt wiederum Jutta: Weil er sich weigerte, seine Frau zu verlassen, habe sie Anna aus dem Weg geräumt.



Eine Wendung erfährt der Fall, als Selma sich Unterlagen zu einem zehn Jahre zurückliegenden Unfall genauer ansieht. Damals kam Volkers Frau Helen, die Schwägerin der Toten, unter Alkoholeinfluss ums Leben. Der alte Fall wirft ein neues Licht auf die aktuellen Ermittlungen.