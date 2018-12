Tote Augen

Wie sich herausstellt, wollte Tills Vater das Geschäft Leo König und nicht seinem Sohn übertragen. Aber wollte das auch das Opfer? Die SOKO ermittelt nämlich, dass Leo lieber als Jagdbegleitung bei Großwildjagden in Afrika arbeiten wollte. War Hans Murr so brüskiert, dass er seinen wichtigsten Mitarbeiter tötete?



Aber auch der Tierarzt Dr. Gerling gerät unter Verdacht. Er ist engagierter Tierschützer und ruft in seinem Blog sogar zur Jagd auf Großwildjäger auf. Hat er die Drohung wahr gemacht?



Weitere Ermittlungen fördern zutage, dass die Präparatorin Bianca Heller dem Opfer vor Kurzem die Reifen zerstochen hat, weil der ihr heimliches und leidenschaftliches Verhältnis beendete. Und Bianca scheint eine Frau zu sein, die das nicht hinnimmt. Doch Dr. Gerling gibt ihr ein Alibi.



Als sich in der Präparatoren-Werkstatt die Ereignisse überschlagen, kristallisiert sich allmählich das wahre Motiv für die Tat heraus.