Die Radiomoderatorin hatte an einem True-Crime-Podcast gearbeitet – so auch in der Tatnacht. Um dessen Inhalt machte sie laut ihrer Kollegin Susann Johlig ein großes Geheimnis. Offensichtlich ist jedoch, dass das Verhältnis der beiden Kolleginnen eher schlecht war. Endete hier ein Konkurrenzkampf im tödlichen Streit?



Die Kripo findet heraus, dass sich der Podcast um den ungelösten Fall der 2008 verschwundenen Rabea Kaufmann dreht. Schnell entsteht der Verdacht, dass die beiden Fälle im Zusammenhang stehen könnten. Um das zu prüfen, arbeitet sich das Ermittlerteam nicht nur durch 18 Stunden Audiomaterial, welches das Opfer zum Fall gesammelt hatte, sondern auch durch die alten Ermittlungsakten.



So wird Matthias Vollmer erneut befragt, der Stiefvater der verschwundenen jungen Frau. Er wurde damals verdächtigt, etwas mit dem Verschwinden seiner Stieftochter zu tun zu haben. Auch ein Kölner Journalist, mit dem das Opfer am Tattag noch Kontakt hatte, muss sich den Fragen der Kommissare stellen.



Eine verblüffende Wendung löst den Mord an Laura – und den Fall um Rabea K.