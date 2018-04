Otto Dirnberger (gespielt von Dietrich Siegl) ist der Chef der SOKO Wien. Dirnberger ist verheiratet und hat bereits Enkelkinder. Er ist ein "alter Fuchs" mit einer natürlichen Autorität, der voll hinter seinem Team steht. Er hat kein Problem damit, Regeln zu brechen, wenn es notwendig ist und kennt bei der verzwicktesten Anfrage den "kleinen Dienstweg". Dirnberger hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Er ist Führungspersönlichkeit, Mentor, Ersatzvater und Diplomat in einem.

Gelegentlich greift Oberst Dirnberger unterstützend ins operative Geschäft seines Teams ein. Eigentlich ist er friedliebend, es sei denn, man will von außen in sein Team hineinregieren oder stellt seine Autorität in Frage. Dirnberger ist ehemaliger Kettenraucher und darf auf Anweisung seiner Ärzte noch maximal einen Zigarillo am Tag rauchen.