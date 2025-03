Was Carlottas letzte SMS bedeutet, in der sie sich entschuldigt, weiß er nicht. Die beiden sollen öfter mal gestritten haben, danach aber immer wieder gemeinsam in dem Lokal aufgetreten sein, in dem Carlotta arbeitet. Den bei der Toten gefundenen Songtext kennen beide nicht.



Dafür gibt es einige Briefe eines aufdringlichen Fans, der nach Konzerten stets an der Bar aufgetaucht ist. Anhand eines Videos wird ersichtlich, dass es sich dabei um Thalmann handelt. Hat er Jules' Handy gehackt, um immer über ihre Bewegungen Bescheid zu wissen und sie beobachten zu können?



Das verneint er aufs Entschiedenste. Er bleibt bei seiner Version. Die Spy-Software hat Robbie ihr aufs Handy geschickt. Aus Eifersucht wegen der nächtlichen Anrufe an einen Mann namens Günther Herbst. Der kennt Jules aber nicht. Was wollte sie von ihm und seiner im Rollstuhl sitzenden Tochter, und weshalb wurde die Sängerin ermordet?