Wolfgang Ziegners Visitenkarte findet sich mit einer handschriftlichen Notiz in der Tasche der Toten. Der Museumsdirektor wurde von ihr mit der Idee einer PR-Kampagne überrascht, in der sie all seine Mitarbeiter einbeziehen wollte. Dem Wirt des Gasthauses, in dem Anne wohnte, fiel deren Beobachtung des Nachbarhauses auf, in dem die Museumsangestellte Tatiana Maros wohnt. Doch sie scheint spurlos verschwunden zu sein.



Anhand von Schleifspuren am Tatort Richtung Flussufer initiiert Franz Wohlfahrt einen Tauchgang mit entsetzlichem Fund. Die ermordete Tatiana wird herausgezogen – die zweite Frauenleiche binnen kurzer Zeit. Könnte Ziegner etwas damit zu tun haben? Denn es ist sein Prepaidhandy, an das unzählige Nachrichten von Tatiana geschickt wurden.



Doch als der Museumsdirektor erzählt, wem er sein Telefon zur Verfügung gestellt hat, nimmt der Fall eine neue und überraschende Wendung.