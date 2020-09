Für Revierchef Reuter ist es dieses Mal ein ganz persönlicher Fall. Er kennt das Opfer schon seit Kindertagen und ist vom Tod des Freundes sichtlich betroffen. Bevor Carl Lauritzen als Ältermann angefangen hat, ist er jahrelang als Kapitän zur See gefahren. Als Pate unterstützte er über eine Hilfsorganisation Kinder rund um den Globus. Eigene Kinder hatten er und Ehefrau Ulrike Lauritzen nie, sehr zum Leidwesen von Ulrike.



Doch dann wird klar, Carl Lauritzen hat einen unehelichen Sohn am anderen Ende der Welt. Hat Ulrike Lauritzen davon gewusst? War sie auf dem Boot und hat ihren Mann im Streit gestoßen? Reuter kann und will nicht glauben, dass Ulrike Lauritzen zu so einer Tat fähig wäre. Über die Jahre hat sich auch zu ihr eine gute Freundschaft entwickelt. Liegt Reuter mit seiner Vermutung richtig? Oder ist Ulrike Lauritzen die Mörderin ihres Mannes?