Bittere Weihnachten

Durch Befragungen auf dem Weihnachtsmarkt finden die Kommissare heraus, dass Maike eine heimliche Affäre hatte: mit Patrick Tauner, einem verheirateten Mann. Mit ihm zusammen hat sie auch den Weihnachtsmarkt am Abend verlassen. Steckt er etwa hinter Maikes Verschwinden? Oder hat seine betrogene Ehefrau Sara etwas damit zu tun? Und was verschweigt Tauners Tochter Zoe? Der Teenager verhält sich äußert merkwürdig.



Trotz vieler Hinweise fehlt nach wie vor jegliche Spur von Maike. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Schließlich macht Helene nach einer schlaflosen Nacht eine grauenvolle Entdeckung am Ostseestrand.