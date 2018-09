Blindgänger

Doch auch die Haushälterin Jule Steinmetz gerät in den Fokus der Ermittlungen. Allem Anschein nach ist die schüchterne Frau unglücklich in ihren Arbeitgeber Hendrick Voss verliebt. Ist es vielleicht kein Zufall gewesen, dass sie zum Zeitpunkt der Explosion in der Küche des Hauses, also weit genug weg vom Kamin, gewesen ist?



Als die Kommissare herausfinden, dass Hendrick Voss eine Freundin hat, ergibt sich ein weiteres Motiv: Was, wenn diese die Heimlichtuerei sattgehabt hat und Hendrick Voss endlich ganz für sich haben wollte?