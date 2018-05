Das Ende vom Lied

Er wollte sie sogar als Fanclub-Präsidentin absetzen. Doch Hannah Witt schiebt das auf Hajos cholerisches Temperament. Sie kann einen Brief vorweisen, in dem er sich angeblich noch am selben Abend bei ihr entschuldigt hat.



Auch innerhalb der Band gab es Streit - die Kollegen fühlten sich von Hajo übervorteilt. Und dann gab es noch den Vorfall mit Dörte Hecht, einer jungen Schlagersängerin, die Hajo live in einer Talkshow beleidigt hat. Dörtes Mann, der ehemalige Boxer Henning Färber, hat Silberstein daraufhin gedroht, ihn umzubringen.