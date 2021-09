Erste Ermittlungen führen zu den zwei erwachsenen Kindern des Opfers. Sein Sohn Sönke ist an Neumanns Geschäft nicht sehr interessiert, sondern betreibt ein wenig erfolgreiches veganes Restaurant in Wismar. Tochter Silke Küster jedoch ist voll eingespannt im väterlichen Betrieb. Schließlich gilt es, das Werk des Vaters am Leben und die Fans des Spiels bei Laune zu halten. Ihr Mann Benjamin kümmert sich derweil frustriert um Haushalt und Kinder. Hat der gelernte Elektriker etwa Schuld am Tod von Hans Neumann?



Auch die Haushälterin Grischa rückt in den Kreis der Verdächtigen. Denn der tödliche Stromschlag ist unmittelbar ausgelöst worden, und sie war die Letzte, die das Opfer gesehen hat. Aber was hat sie für ein Motiv? Oder ist es doch das Nachlassgedicht von Hans Neumann, das die Kommissare zum Täter führt?