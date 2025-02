Oliver König ist Autor des Ratgebers "Der Königspfad" und hatte mit seinen Vorträgen ganze Hallen gefüllt. Wer könnte ihm das Leben genommen haben? Für die Ermittler kommen gleich mehrere Personen in Betracht.



Das Haus gehört dem Bürgermeisterkandidaten Harald Götz. Er ist nach seiner Scheidung ausgezogen und wollte das Haus verkaufen – an Oliver König. Offenbar hatte König ihn dazu gebracht, seinen Beruf als Anwalt aufzugeben und in die Politik zu gehen. Doch mit Blick auf die Wahlprognose scheint "Der Königspfad" für Götz nicht zu funktionieren. Hat er sich dafür an dem Motivationstrainer gerächt?



Auch Michael Grabowski gerät in Verdacht. Er hat behauptet, das Opfer nicht zu kennen. Aber sein Sohn Dennis war erst kürzlich bei einem Seminar von König und hat im Internet geradezu vom "Königspfad" geschwärmt. Oder hat Königs Ex-Frau etwas mit seinem Tod zu tun? Maren König fühlte sich bei der Scheidung benachteiligt. Hat sie eine alte Rechnung beglichen? Die SOKO Wismar ermittelt.