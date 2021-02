Die Kommissare finden bald heraus, dass Pascal Döhrings Unternehmen auch seine Schattenseiten hat. Die sogenannten Juicer müssen jeden Abend die E-Scooter in der Stadt einsammeln und wieder mit Strom aufladen. Die Arbeit ist körperlich anstrengend und wird sehr schlecht bezahlt. Hat einer von Pascal Döhrings Mitarbeitern nun Rache genommen?



In der Mitarbeiterliste der Firma machen die Ermittler schließlich eine spannende Entdeckung. Der Kleinkriminelle Sascha Wellnitz hat bei Pascal Döhring als Juicer gearbeitet. Laut eigenen Angaben führt der junge Mann inzwischen ein normales, bürgerliches Leben. Er und Freundin Ilka erwarten sogar ein Kind.



Doch dann finden die Ermittler ausgerechnet den persönlichen E-Scooter des Opfers in Sascha Wellnitz' Wohnung. Doch Wellnitz beteuert seine Unschuld. Sagt er die Wahrheit? Oder hat er seinen Chef umgebracht, weil der ihn auf ungerechte Weise ausgebeutet hat?