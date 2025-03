Tobias Hammer war verheiratet und Vater eines Sohnes. Auffällig ist, dass er zwei Handys bei sich hatte. Wofür brauchte er ein zweites Gerät? Die SOKO Wismar nimmt die Ermittlungen auf, doch zunächst scheint kein Motiv für die Tat erkennbar.



Tobias' Ehefrau Kerstin behauptet, dass in der Ehe alles in Ordnung war. Seine Musikerkollegen bezeichnen ihn als "People Pleaser" und können sich nicht vorstellen, mit wem er in Streit geraten sein könnte. War es eine Zufallstat? Oder ein missglückter Raubüberfall?



Allerdings hat Erik Neumann mehrfach Geld an Tobias Hammer überwiesen. Dabei hat er selbst drei Kinder von drei Frauen und einiges an Alimenten zu zahlen. Ging es dabei wirklich nur darum, einem Freund ab und zu mal unter die Arme zu greifen?



Doch dann taucht eine Frau auf dem Revier auf: Sandra Hage möchte ihren Mann als vermisst melden – Tobias Hammer. Führte das Opfer ein Doppelleben?