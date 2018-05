Die Gräfin

Kann die attraktive Kunsthändlerin Sandra von Lüder helfen, den sonst so zuverlässigen Sven zu finden? Als Katrin und Leena an deren Wohnung ankommen, müssen sie feststellen, dass die Tür aufgebrochen wurde. Sandra ist nicht zu sehen.



Ist es möglich, dass Komplizen des Angeklagten versuchen, Sven von seiner Aussage abzuhalten und ihm zur Wohnung seiner Freundin gefolgt sind? Während die SOKO alle Hebel in Bewegung setzt, um Sven zu retten, wird Sandra von Lüder in der Bank in Begleitung einer mysteriösen jungen Frau gesichtet.