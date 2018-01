Den Ermittlern der SOKO gelingt es, der Wahrsagerin systematische Spionage und Betrug an ihren Kunden nachzuweisen. Könnte daher Rache das Tatmotiv sein?



Einer der Betrogenen ist der Witwer Hermann Biber. Er hat der Wahrsagerin seltsamerweise gar nichts vorzuwerfen, denn schließlich ist er in Viola verliebt gewesen und wollte sogar mit ihr nach Bulgarien auswandern. Offenbar hat sich allerdings sein Sohn Roman daran arg gestört. Etwa so sehr, dass er der Beziehung ein Ende setzen wollte?