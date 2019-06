Soko Wismar

Die Ermittlungen führen zu Campingplatzbesitzer Oskar Gottscheck, der heimlich Drogen auf dem Platz verkauft. Ist Zoch ihm etwa auf die Schliche gekommen? Gab es Ärger zwischen den beiden unterschiedlichen Männern?



Zochs schwerhöriger Nachbar Bernhard Brettschneider will von der Tat nichts mitbekommen haben. Der leidenschaftliche Uhrenbastler hat in der Nacht fürs Internet kleine Videos gefilmt. Doch bevor die SOKO ihn befragen kann, muss Brettschneider erst einmal seinen Rausch ausschlafen. Hat er etwa unbemerkt den Mord an Zoch mit aufgezeichnet?