Offenbar ist der Mann ein wandelnder Widerspruch. Der Segelmacher Peer Seiler war in Wismar eigentlich für seine freundliche, gutmütige Art bekannt. Doch nun finden die Kommissare bei dem jungen Mann einen riesigen Vorrat an K.-o.-Tropfen. Was hat Peer Seiler da in seiner Freizeit nur getrieben? Und warum hat ihn bisher keines seiner Opfer angezeigt?



Wie sich schließlich herausstellt, hatte es Peer Seiler schon länger auf Sina Blohm abgesehen. Wenn Karoline Joost es nicht am Abend verhindert hätte, wäre Sina Blohm Peer Seiler zum Opfer gefallen. Kein Wunder also, dass Sina Blohm und ihr Mann Hendrik in den Kreis der Verdächtigen geraten. Haben die beiden die Angelegenheit nun selbst in die Hand genommen? Hat Hendrik Blohm den Mann umgebracht, der seine Frau schon seit Monaten immer wieder unverfroren angebaggert hat?