Natalie Krüger ist die Inhaberin der Scheidungsagentur "Happy End". Sie hilft geschiedenen Frauen, wieder Fuß zu fassen. Was hatte sie mit dem Ex ihrer Klientin zu bereden?



Anwesend war auch Hannah Stern, Irinas fürsorgliche Schwester. Sie hatte während der Party einen heftigen Streit mit Holtmann. Worum ging es? Freddie Mücke, Irinas neuer Freund, gehörte ebenfalls zu den Gästen. Er ist bekannt für seine Eifersucht. Wie hat er auf das Auftauchen von Irinas Ex reagiert?