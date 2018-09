Helenes Hochzeit

Elisabeth Zimmermann hat zu Lebzeiten viele Feinde gehabt, manche von ihnen haben ihr sogar den Tod an den Hals gewünscht. Allen voran ihr Nachbar, der Tischlermeister Jens-Peter Hilbert, den sie eiskalt verklagt und so seine Existenz bedroht hat. Hat Hilbert den Nachbarschaftsstreit ein für alle Mal beenden wollen und der streitsüchtigen Rentnerin etwas angetan?



Aber auch ihr Sohn Martin macht sich verdächtig. Er hat sich kurz vor ihrem Tod heftig mit seiner Mutter gestritten, weil sie sich in seine Ehe eingemischt hat. Als Helene herausfindet, dass er ihr die verdächtigen Verletzungen an den Unterarmen hinzugefügt hat, steht die Frage im Raum: Hat sich Martin Zimmermann nach vielen Jahren der Terrorisierung durch seine Mutter nun doch zur Wehr gesetzt?