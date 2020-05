Nils Bodden war ein Einsiedler. Seine einzige Leidenschaft, die Vogelkunde, hat er ausschließlich mit seiner Bekannten Victoria Vogt geteilt. In der Tatnacht musste sie jedoch ihre Verabredung mit Bodden absagen und macht sich seither schwere Vorwürfe. Es ist kein Geheimnis, dass Bodden sein Vermögen im Haus aufbewahrt hat. Wollte er demzufolge in der Nacht einen Einbrecher überführen? Allerdings wurde das Geld nicht angerührt. Welches Motiv hatte der Täter also?



Plötzlich fehlt vom sichergestellten Geld eine größere Summe, was Kommissarin Katrin Börensen mit Schrecken feststellt. Voller Skepsis vermutet sie ihren Kollegen Lars Pöhlmann dahinter. Doch warum hätte er sich das Geld einstecken sollen? Wird es Katrin Börensen gelingen, Lars Pöhlmanns Unschuld zu beweisen?