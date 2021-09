Mithilfe der Dating-App war Stefanie Nguyen seit Längerem auf der Suche nach einem neuen Partner. Der Täter könnte somit auch aus dem Kreis ihrer Online-Bekanntschaften stammen. Stine und Timmermann ermitteln in Stefanies Umfeld. Paketfahrer Kevin Bayer wird aufs Revier geladen. Er ist sehr verliebt in das Opfer. War er etwa zur Tatzeit in der Wohnung von Stefanie Nguyen? Was steckt dahinter?



Und welche Rolle spielt die exzentrische Chefin der Werbeagentur, Nele Holm, bei der Stefanie als Rezeptionistin gearbeitet hat? Waren die beiden tatsächlich beste Freundinnen, wie Nele behauptet?