Leichenschmaus

Von Becklunds Nachbarn Sebastian Meißner fehlt zudem jegliche Spur. Dessen Kollegin berichtet den Kommissaren Joost und Pöhlmann mehr über Meißners Privatleben: Becklund und er haben eine Liebesbeziehung geführt und sich offenbar gemeinsam in seiner Wohnung eingerichtet. Bald wird dann auch klar: Der Tote in der Wohnung ist niemand Geringeres als Sebastian Meißner.



Zur Tatzeit hat der aufmerksame Nachbar Alfred Hagedon mehrere Male einen Wagen in der Nähe der Wohnung gesehen und identifiziert Karsten Peckermann als Fahrer. Peckermann wiederum ist der Sohn des Wirts, in dessen Lokal die Trauerfeier für Jasper Becklund ausgerichtet worden ist. Musste Meißner sterben, weil er Karsten Peckermann beim Stehlen der Uhren erwischt hat?