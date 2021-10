Bei der Untersuchung von Marion Kellers Laptop stellt sich schnell heraus, dass es für sie noch eine ganz andere lukrative Einkommensquelle gegeben hat: Sie hat einen gut gehenden Videokanal im Internet. Dort veröffentlicht die Landwirtin kleine Entspannungsvideos mit Ausschnitten aus ihrer Arbeit. Hat sich etwa jemand daran gestört?



Die Befragung von Marion Kellers Mann Ingo, der nach einer Krise in Schwerin lebt, gestaltet sich zunächst problematisch. Denn er ist nicht aufzufinden. Ist die Ehe der beiden wirklich am Ende? Gehört das am Tatabend auf dem Hof gesichtete Motorrad tatsächlich ihm?



Und dann ist da noch die elegante Geschäftsfrau Anne Jespen, die eine ganz eigene Agenda verfolgt. Die Kommissare müssen nun die richtigen Schlüsse ziehen.