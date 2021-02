Die Ermittler finden die Überreste eines Lagerfeuers. Ist Timpe vielleicht mit den Verursachern aneinandergeraten? Die Spur führt zu Kioskbesitzer Jannik Peschke, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist und gerne mal einen über den Durst trinkt. Ist er auf das Opfer losgegangen, weil dieser ihn vom Strand vertreiben wollte?



Vor allem Kriminalhauptkommissar Reuter geht die Sache ziemlich nah. Denn Richard Timpe war ein guter Freund. Als die weiteren Ermittlungen ergeben, dass Richard Timpe vor einer Woche zwei tote Kegelrobben am Fliemstorfer Haken entdeckt hatte, tut sich eine neue Spur auf. Denn Timpe war der Überzeugung, dass sie sich in der Reuse von Küstenfischer Thiess Hennings verheddert hatten. Hatte das Opfer Hennings damit konfrontiert und ist mit ihm in Streit geraten? Und was hat Biologe und Tierschützer Björn Rüggeberg mit der Sache zu tun? Er scheint ziemlich verärgert darüber, wie lasch Ranger Timpe mit Fischer Hennings umgesprungen ist. Aber reicht dieser Ärger als Motiv, um einen Mord zu begehen?