Hat es das SOKO-Team mit einem Familiendrama zu tun? Die Befragungen der Nachbarn ergeben zudem keinerlei neue Anhaltspunkte. Am Hafen machen die Ermittler schließlich eine fatale Entdeckung: Das Boot der Familie wurde im Meer versenkt. Ronnie Becker wird tot geborgen. Doch wo stecken bloß seine Frau Jenny und Tochter Lotta? Und was genau ist überhaupt geschehen?



Nach der Obduktion wird klar: Es kann sich nicht um Selbstmord handeln - Ronnie Becker ist ermordet worden. Das heißt, Jenny und Lotta befinden sich in großer Lebensgefahr. Wird es den Kommissaren der SOKO gelingen, ein weiteres Unglück zu verhindern und Mutter und Tochter rechtzeitig zu finden?