Alexandra Preuss war allerdings frisch verliebt. Der neue Mann in ihrem Leben war Feuerwehrmann Florian Sagmeister. Die beiden lernten sich bei einem Autounfall kennen, den ausgerechnet Alexandras Ehemann Thomas verursacht hatte. Wollte Thomas sich nun an seiner Frau rächen?



Doch dann finden die Kollegen der Kriminaltechnik in der Nähe des Tatorts eine Pistole. Ein äußerst brisanter Fund, denn mit Waffe wurde zuletzt vor Jahren bei einem Raubüberfall in Hamburg geschossen. Hat der unbekannte Räuber von damals nun auch Alexandra Preuss auf dem Gewissen?