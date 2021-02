Bald wird klar, dass auch die Beziehung des Opfers unter der enormen Arbeitsbelastung gelitten hat. Der Dauerstress hat zur Trennung von Noch-Ehemann Tom Stocker geführt. Doch der hat die Trennung keineswegs akzeptieren wollen. Er ist mehrfach in provokanter Stimmung bei Alinas Klinik aufgetaucht, bis ein Gericht ein Kontaktverbot wegen Stalking verfügt hat.



Hat sich Tom Stocker an das Verbot gehalten? Oder hat er sich seiner Frau doch wieder genähert und sie aus über die Trennung erschlagen? Doch Tom Stocker bleibt nicht der einzige Verdächtige. Auch Frau Boeckhoff hegt massiven Groll gegen die Notärztin. Bei einem Notarzteinsatz soll Alina Stocker die Tochter der Frau falsch behandelt haben. Das Mädchen ist seither schwer beeinträchtigt. Doch das Gericht hat eine entsprechende Klage abgewiesen. Hat Frau Boeckhoff das Urteil akzeptiert? Oder hat sie die Sache selbst in die Hand genommen und Alina Stocker getötet?