Wie sich herausstellt, handelt es sich bei den Dokumenten um Forschungsergebnisse von Professor Dr. Korbach. Der forscht auf der Robbenstation zum Farbsehen der Robben. Doch warum trägt Kim seine Dokumente bei sich? Von der besten Freundin der Toten, Felicitas Heimann, erfahren die Kommissare, dass Kim Sellner nicht besonders gut mit dem Professor ausgekommen ist. Sie vermutete, dass der Mann bei seinen Experimenten Ergebnisse fälscht. Kim Sellner wollte hierfür Beweise sammeln. Ist der Professor nun dahintergekommen? Hat er Tierpflegerin Kim Sellner umgebracht, um seine Reputation nicht zu verlieren? Oder ist doch alles ganz anders gewesen? Denn auch der Schüler Björn Heimann hat sich noch mitten in der Nacht in der Station rumgetrieben. Offenbar wollte er die Kasse stehlen. Ist dieser Einbruch schiefgegangen? Hat er in seiner Not nach dem Besenstiel gegriffen und Kim Sellner damit erschlagen?