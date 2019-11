Jörg Lind will weder etwas von der Stalkerin gewusst haben noch kann er sich erklären, warum in der Tasche seiner Frau Psychopharmaka gegen Angstzustände gefunden werden. Zur Tatzeit war Lind bei einem Termin in der Bank und hat somit ein Alibi. Und dann ist die sonst so zuverlässige Aushilfe in der Apotheke, der 16-jährige Leon Liefers, plötzlich nicht mehr auffindbar.