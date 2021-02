Erste Ermittlungen führen die Kommissare in die Sprayer-Szene. Dort wird gern hochgiftige Flusssäure verwendet, um die Graffiti auf Glas haltbar zu machen - wie zum Beispiel an Haltestellen und Bussen.



Einige Jugendliche berichten den Ermittlern zudem, dass Ben Zenker häufiger Streit mit Konrad Koppe gehabt hätte. Dieser hat sich beim Ordnungsamt über den durch die Skateboards der Jugendlichen verursachten Lärm beschwert. Doch ist Ruhestörung Grund genug, um einen Mord zu begehen?



Weitere Ermittlungen ergeben, dass Ricarda Solms an ihrem Kollegen Ben Zenker interessiert war und ihn regelrecht mit Nachrichten bombardiert hat. Dann wurde sie allerdings harsch zurückgewiesen. Hat sie Ben Zenker ermordet, weil sie dessen Zurückweisung nicht ertragen konnte?