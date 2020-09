Solo für Weiss - Schlaflos

Nora beginnt trotzdem, mit der Unterstützung ihrer Kollegen Simon Brandt und Jan Geissler, im Umfeld der Familie von Wenzel zu ermitteln. Ihre Recherchen bringen immer mehr Verbindungen zwischen den von Wenzels und Jesper Alm zutage. Woher kennen sich Maries Vater und der Drogendealer? Was haben die beiden miteinander zu tun?



Der geflohene Jesper Alm entführt derweil Noras Freundin Anna sowie ihren Vater Rainer und erpresst Nora. Ein Rennen gegen die Zeit beginnt. Die beiden werden in 24 Stunden sterben, sollte Jesper Alm nicht das zurückbekommen, was ihm gehört: die 30 Kilogramm Kokain, die er bei seiner Flucht zurücklassen musste. Kann Nora das Leben ihrer Freundin und das ihres Vaters retten?