Tom Stilton (Kjell Bergqvist) erklärt Olivia Rönning (Julia Ragnarsson), dass die Haare an der Haarspange nicht zu dem Opfer passen. Aber Olivia gibt nicht auf. Sie fordert Tom Stiltons ehemaligen Informanten Minken (Johan Widerberg) auf, weiterhin tätig zu sein. Sie glaubt, dass Jackie Berglund (Görel Crona) in den Mordfall verwickelt ist. Möglicherweise sind das ihre Haare, die sich in dem Haarclip befinden, den Olivia von Ove Gardman bekommen hat.