Stilton kehrt zu seinem ausgebrannten Wohnwagen zurück, wo in der letzten Nacht jemand versucht hat, ihn zu töten. Daraufhin nimmt er die Ermittlungen selbst in die Hand. Unterdessen findet Olivia in einer Jacke ein Bild, das Stilton seinerzeit gezeichnet hat. Ihr ist sofort klar, dass das der Ohrring sein muss, der in dem Mantel der Ermordeten am Strand auf Nordkoster gefunden wurde. Olivia hat diesen Ohrring schon einmal gesehen.