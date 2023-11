Weder der zwielichtige Arbeitsvermittler Freddy noch die junge Erntehelferin Blanka mit ihrem Bruder Kolio bringen die Ermittlungen voran. Erst mit der Suche nach dem Unfallwagen kommt eine Wendung in den Fall: In den Stunden seit dem Unfall wurde nur ein Dienstwagen der Polizei zur Reparatur gebracht. Haben es die Ermittler von Hiddes Team mit einem Täter in den eigenen Reihen zu tun?



Noch bevor Jule diesem Verdacht nachgehen kann, muss sie mit ungeahntem Gegenwind aus den Reihen der Bereitschaftspolizei umgehen. Während Revierleiter Zwick bei Kollege Hidde Stimmung gegen Jule macht, eskalieren seine Leute die Situation. Mit Schikanen wird Jule signalisiert, sich zurückzuhalten.



Als die unerschrockene Kommissarin weiterermittelt, wird sie durch einen Anschlag mit K.-o.-Tropfen in eine bedrohliche Lage gebracht. Gibt es eine kriminelle Verbindung zwischen Polizeikreisen und dem Arbeitsvermittler? Hidde geht mit Zwick in den Ring, will den machtbewussten Kollegen auf Herz und Nieren prüfen. Dann passiert ein zweiter Mord, der alles ändert.



"Stralsund – Tote Träume" ist der zweite Fall der neuen Kommissarin Jule Zabek in Stralsund.