Inspektor Wolkers reagiert zunehmend genervt auf Mies fehlende Kooperation auf der Suche nach Thomas De Geest. Sie hat Wolkers immer noch nicht darüber informiert, dass sie sich an Thomas erinnern konnte. Wolkers stellt Mies Gedächtnislücken immer mehr in Frage und glaubt, dass Mie ihn nur täuscht. Er ordnet mehrere Untersuchungen an, um sie als Lügnerin zu entlarven. Doch weder MRT noch Polygraf bringen ihn bei seinen Vermutungen weiter. Mie gesteht ihrer Psychologin Dr. Mommaerts bei einem Besuch schließlich, dass sie sich an Thomas De Geest sehr wohl erinnert, aber nicht bereit ist, Wolkers zu helfen. Sie möchte sich erst selbst ihrer Erinnerungen sicher sein.



Mie erinnerte sich an weitere Vorkommnisse. Zum Beispiel an den Tag, als sie Fotos vom Entwickeln holte und alle Gesichter unscharf waren. Ferner, wie sie mit Nikki auf dem Speicher mit dem Ouija-Brett gespielt hat. Mie ist überzeugt, dass es im Haus spukt und das Haus einen schlechten Einfluss auf Romy hat. Die benimmt sich weiterhin komisch. Da Benoit nicht helfen konnte oder wollte, vertraute sie sich Thomas De Geest an. Er bringt Mie auf die Idee, ein Medium zu engagieren.