Mie erinnert sich an einen heftigen Streit mit ihren Familienmitgliedern. Kurzentschlossen wollte sie mit Thomas De Geest am Tag vor dessen Verschwinden durchbrennen.



Nikki besucht Mie in der Anstalt für psychisch Kranke. Sie klärt Mie über Familiengeheimnisse auf, die Mie helfen, ihre Erinnerungen zu ordnen. Mie erzählt ihrer Schwester, dass sie Benoit für Thomas verlassen wollte.



Durch Nikkis Erzählungen erinnert sich Mie auch daran, wie sie ein Gespräch zwischen ihrer Mutter Rita und Benoit belauscht hatte. Sie erfuhr dadurch, dass Benoit wieder in Kontakt mit seiner Ex-Freundin Veronique stand. Der beteuerte jedoch, dass er sie hat abblitzen lassen.



Außerdem bekam Mie mit, dass Walter gar nicht ihr leiblicher Vater ist. Ihre neuen Erkenntnisse vertraute sie Thomas an, wollte Benoit verlassen und mit Thomas durchbrennen. Als Nikki davon erfährt, offenbart sie Mie schließlich, wer Thomas wirklich ist, und dass er in ihren Autounfall involviert war. Diese Informationen bringen Mie dazu, einen Fluchtplan aus der Klinik zu schmieden.



Inspektor Wolkers' Zeit läuft ab. Er steht unmittelbar vor seiner Pensionierung und auch die Chancen, dass Thomas De Geest noch lebt, schwinden stündlich. Aufgrund weiterer Zeugenaussagen verhört er erneut Benoit. Der Inspektor wirft ihm vor, Thomas verletzt zu haben. Ein Zeuge könne dies belegen. Benoits Alibi weist zudem Lücken auf. Mie vertraut sich Dr. Mommaerts an. Sie erzählt ihr, wie sehr sich Benoit in letzter Zeit verändert hatte.