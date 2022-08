In dieser wie in jeder anderen Hinsicht verweigert das Gedächtnis des Fremden (Jamie Dornan) nämlich nach wie vor jede Zusammenarbeit. Kellnerin Luci (Shalom Brune-Franklin) hat ihn dazu noch sitzen lassen, und so bleibt dem armen Kerl nichts anderes übrig, als zu versuchen, am Leben zu bleiben, bis sich das mit dem Gedächtnis hoffentlich irgendwann mal ändert.



Das wäre vor allem deswegen ganz schön, weil der Fremde ja vielleicht sogar mal gewusst hat, wer dieser seltsame Grieche Kosta (Alex Dimitriades) ist, der plötzlich bei der Jagd auf ihn mitmischen will. Kosta ist reich, extrem aggressiv und irgendwie gefährlich irre, wobei nicht ganz klar ist, welche seiner Eigenschaften die jeweils anderen bedingt.



Erschwert werden die Survival-Bemühungen des Fremden nicht zuletzt durch die Fahndungsaktivitäten des legendären Detective Inspectors Lachlan Rogers (Damon Herriman). Der wiederum will, mit dem verbissen lernwilligen Sergeant Lammon (Kamil Ellis) im Schlepptau, den "Mann ohne Namen" per Großfahndung ausfindig machen und für einen Mord zur Rechenschaft ziehen, den er gar nicht begangen hat.



Der Fremde sieht nur noch einen Ausweg – und der beinhaltet weitreichende und ungewollte Terminplanänderungen für Verkehrspolizistin in Probezeit Helen (Danielle Macdonald).