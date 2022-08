Waiting for the Sun

Da die wenigsten Ölfässer, die irgendwo herumstehen, heutzutage mit USB-Anschlüssen geschweige denn Ladekabeln ausgestattet sind, ist mit einer erneuten Kontaktaufnahme des unglücklich Eingeschlossenen eher nicht zu rechnen. Daher erklärt sich Kellnerin Luci (Shalom Brune-Franklin) kurzerhand bereit, den Fremden (Jamie Dornan) nach Murray Waters zu fahren - den Ort, an den sich der eingegrabene Mann noch erinnern konnte.



Dort finden sie tatsächlich einen Piloten, der sie mit dem Helikopter zu der Stelle bringen will, wo der Mann möglicherweise vergraben ist. Der Fremde hofft nicht nur, das Leben des Mannes retten zu können, sondern auch etwas über sich selbst zu erfahren - schließlich schien der Mann ihn zu kennen.



Währenddessen nimmt Detective Inspector Lachlan Rogers (Damon Herriman) in Burnt Ridge die Ermittlungen nach der Explosion in dem Diner auf. Gemeinsam mit dem jungen, etwas übereifrigen lokalen Polizisten Sergeant Lammon (Kamil Ellis) macht er sich ebenfalls auf den Weg nach Murray Waters, um den Fremden ohne Namen zu finden.



Verkehrspolizistin in Probezeit Helen (Danielle Macdonald) lässt die Sache mit dem Unbekannten nicht los. Sie hat das Gefühl, etwas tun zu müssen und fängt auf eigene Faust an zu ermitteln. Dabei gerät sie ausgerechnet an den gefährlichen Killer Billy Nixon (Ólafur Darri Ólafsson).