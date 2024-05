Elliot (Jamie Dornan) und Helen (Danielle Macdonald) sehen nur eine Möglichkeit, den Krieg in letzter Sekunde zu verhindern und nicht zuletzt auch das Leben von Fergal McDonnell (Mark McKenna) zu retten: Sie wollen das von Niamh (Olwen Fouéré) gehütete Familiengeheimnis der Cassidys unbemerkt lüften und an Frank McDonnell (Francis Magee) übergeben.



Doch ohne fremde Hilfe wird das in der Kürze der Zeit nicht gehen, auch, weil Niamhs engster Vertrauter Tomasz (Raresh DiMofte) wie ein Schießhund aufpasst.



Also werden auch Ruairi (Conor MacNeill) und Helens Ex-Verlobter Ethan (Greg Larsen) vor den Karren gespannt, um gemeinsam in der Vergangenheit der Cassidys zu recherchieren. Tatsächlich gelingt ihnen mithilfe von Monsieur Tioté (Réginal Kudiwu), dieses verblüffende und alles infrage stellende Geheimnis zu lüften.



Aber werden sie es rechtzeitig schaffen, Frank damit von seinen blutigen Plänen abzuhalten?