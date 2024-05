14 Monate, drei Tage und sieben Stunden sind vergangen, seit Elliot (Jamie Dornan) von Helen (Danielle Macdonald) mit einem einfachen Burrito-Emoji in letzter Sekunde von seinem Suizid abgehalten wurde. Inzwischen sind sie ein Paar und genießen ihre Liebe in vollen Zügen – genauer: in einem Zug in Thailand.



Helen sieht dort jedenfalls den richtigen Moment gekommen, Elliot von einer Nachricht aus Irland zu berichten, die ihm jemand hat zukommen lassen: Er möge in seine Heimat kommen, um Informationen über sich selbst zu erhalten.



Die beiden beschließen, zur Grünen Insel zu fliegen, und begeben sich zum festgelegten Treffpunkt aus der Nachricht. Doch die viel gelobte irische Gastfreundschaft stellt sich in diesem Fall leider als Falle heraus: Elliot wird von Maskierten entführt; Helen bleibt verzweifelt zurück.



Der zum Tatort gerufene Detective Ruairi Slater (Conor MacNeill) entpuppt sich als äußerst sympathischer Garda, der sich sofort von Helen angezogen fühlt. Leider ist er in seinen Ermittlungsanstrengungen etwas schwerfällig, sodass Helen die Führung übernehmen muss.



Daheim in Australien beschließt Helens Ex-Verlobter Ethan (Greg Larsen), seine große Liebe nicht einem dahergelaufenen Iren zu überlassen, und entscheidet sich, ihr hinterherzureisen, um seinen geliebten "Butterkeks" für sich zurückzugewinnen.



Auf der Polizeiwache begegnet Helen derweil einer gewissen Niamh (Olwen Fouéré), die sich als Elliots Mutter entpuppt. Das erste Treffen mit der Schwiegermama in spe hatte Helen sich allerdings etwas anders ausgemalt.



Zur gleichen Zeit outen sich die Entführer gegenüber Elliot: Es sind Donal (Diarmaid Murtagh), Fergal (Mark McKenna) und Orla McDonnell (Nessa Matthews), die nicht begreifen können, dass Elliot sie nicht erkennt. Trotzdem soll er für seine früheren Taten bestraft werden. Die Kidnapper nehmen Elliot in die Zange, aber der hat wegen seines Unfalls in Australien keine Erinnerungen – und entsprechend auch keine Antworten auf ihre Fragen.



Donal McDonnell sieht somit keinen Grund mehr, sich mit dem Entführten rumzuschlagen, und beschließt, Elliot auf der Stelle zu erschießen.