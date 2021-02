Unter anderen Umständen - Für immer und ewig

Hinzu kommt: Doreen Hahn, seine Verlobte, wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft des Mordopfers.



Doreen Hahn, die Littkovski über eine Brieffreundschaft kennengelernt hatte, gibt dem Verdächtigen ein Alibi: Littkovski sei den ganzen Abend bei ihr gewesen. Außerdem stehe er kurz vor der Haftentlassung. Warum sollte er so kurz vor der Entlassung seine Freiheit aufs Spiel setzen?



Die Ermittler stoßen auf eine weitere Brieffreundin. Doch auch diese Frau glaubt an Littkovskis Unschuld und zeigt Kommissar Hamm dessen Briefe. Schreibt so ein Mörder? Es seien die intensivsten Briefe, die sie je bekommen habe. Davon könne man als Frau "draußen" nur träumen.



Die beiden Frauen verstricken sich mehr und mehr in Ungereimtheiten. Das Alibi entpuppt sich schließlich als Lüge.



Doch Jana Winter ermittelt unbeirrbar weiter in alle Richtungen.