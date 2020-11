Unter anderen Umständen - Lügen und Geheimnisse

Die Ermittler finden heraus, dass Nele für einen Porno-Chat-Kanal arbeitete. Sie erzielen außerdem einen Fahndungserfolg und können die vermisste Jennifer durch die Auswertung von Überwachungskameras ausfindig machen. Ihr Vater Werner Petersen ist überglücklich. Doch es kommt zu Konflikten mit Neles Eltern. Wieso ist Nele tot, aber Jennifer am Leben?



Als Jana Winter Jennifer endlich gegenübersitzt, wird klar, warum Nele ihre Reisepläne geändert hatte. Ursprünglich war es Jennifers Idee gewesen, gemeinsam eine Weile als Camgirls zu arbeiten, um die Reisekasse für Skandinavien aufzubessern. Für Jennifer hatte sich die Sache allerdings schnell wieder erledigt, als ihr Vater ihr das nötige Geld spendierte. Nele fand jedoch Gefallen an dem versprochenen Geldsegen aus dem Porno-Kanal. Sie wollte groß rauskommen und träumte von vollkommener Schönheit. Das Ziel ihrer Wünsche war eine Brust-OP bei dem angesehenen Schönheitschirurgen Dr. Gundlach.



Vor ihrer Arbeit als Webcam-Models hatten Nele und Jennifer in einem Wohnwagen ihre ersten eigenständigen Shows aufgenommen – technisch unterstützt von Rasmus Poulsen. Offenbar hat Rasmus Nele seitdem verfolgt, denn er kannte ihre wahre Identität.



Endlich glaubt Jana, auf der richtigen Fährte zu sein. Doch auch die Eltern von Jennifer und Nele haben Wind von Rasmus' Mitarbeit an den heimlichen Aktivitäten ihrer Töchter bekommen und sind fest entschlossen, sich zu rächen. Aber ist Rasmus Poulsen tatsächlich der Täter?