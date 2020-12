Unter anderen Umständen

Die Verdachtsmomente gegen den Direktor erhärten sich, und er wird festgenommen. In der U-Haft versucht Reimers, sich umzubringen, und schwebt anschließend in Lebensgefahr.



Bei dem Mordopfer werden feine Striemen am Hals entdeckt. Diese deuten darauf hin, dass der Toten eine Kette entrissen wurde. Dennoch wird Raub als alleiniges Motiv schnell ausgeschlossen, denn Geld wurde nicht gestohlen.



Mehr und mehr erhärten sich im Zuge der Ermittlungen die Indizien wieder gegen Christoph Kramer. Jana gerät massiv unter Druck - lag sie die ganze Zeit falsch und ließ einen Mörder frei herumlaufen?