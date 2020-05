Unter Verdacht

Die promovierte Kriminalrätin Dr. Eva Maria Prohacek (gespielt von Senta Berger) ist eine unbestechliche Beamtin. Nachdem sie fast 20 Jahre lang an der Polizeihochschule in Augsburg Vernehmungstechnik lehrte, wird sie zur Leiterin der Abteilung für Amtsdelikte und Behördenkriminalität berufen. Man hoffte, dass sie dort ihre paar Jahre bis zum Vorruhestand absitzt und sich nicht dazu aufschwingt, ganz Bayern von den „Amigos“ zu befreien. Aber da hat sich insbesondere ihr Chef Dr. Claus Reiter in ihr getäuscht. Mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn geht sie gegen Machtmissbrauch und Rechtsbruch vor.



Über ihr Privatleben wissen wir nur dies: Sie hat einen Bruder, den sie selten sieht. Von ihrem Mann lebt sie getrennt. Ihr Sohn kam bei einem Autounfall, an dem sie sich die Schuld gibt, ums Leben.